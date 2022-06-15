Şampiyonların katıldığı tesis törenle açıldı

Şile Spor Akademisi Fitness Salonu, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ile Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara’nın katılımıyla açıldı.

İstanbul’un Şile ilçesinde faaliyetini sürdüren Şile Spor Akademisi 3 bin sporcuya hizmet verirken, bünyesine kazandırdığı fitness salonu ile gençlerin spor yapma alanını genişletiyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ev sahipliğinde, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, eski güreşçi Fatih Koyuncu, Şile Spor Akademisi Koordinatörü Mecit Yıldırım açılış öncesi söyleşiye katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

İlhan Ocaklı: “Ailelerin mutluluğu bizleri mutlu ediyor”

Söyleşide ilk konuşmayı yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, törene katılan sporculara teşekkür ederek, “Ay-yıldızın sizler sayesinde her seferinde göndere çekildiğinde inanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan kıymetli kardeşlerime Şile adına, ilçemiz adına, bizlerle bulundukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz fitness salonunda hocalarımız birbirleriyle destek halindeler. Yaklaşık 40 tane hocamız var. 23 branşta faaliyet gösteriyorlar. 3 bine yakın evladımız burada eğitim görüyor. Özellikle ailelerimiz, evlatlarının eğitiminde ve gelişiminde fayda sağladıkları için mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Bir söz verdik, aynı hassasiyetle bu tür sportif faaliyetleri ve etkinlikler elimizden geldikçe destekliyoruz. Deniz ve orman bir tarafta, bu kadar doğal güzellikler içerisinde spor yapabilmenin güzelliği var. yokluklar içerisinde, zorluklar içerisinde bu memleket dünya şampiyonları çıkarttı. Bu imkanlar sayesinde inanıyorum ki, kimse sırtımızı yere getiremeyecek” dedi.

Cenk İldem: “Akademiden iyi sporcular çıkacağına inanıyorum”

Şile ilçesinde spora dair güzel işler yapıldığına dikkat çeken Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, “Sporculuk kariyerimde Şile’ye geldiğimizde böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. O ihtiyaç da ortadan kalkmış oldu. Yağlı güreşler konusunda Şile bayağı söz sahibi. Bu sene de daha güzel olacak. Spor adına çok güzel işler yapılıyor. Sporcuların profesyonel insanlarla tanışması, profesyonel spora yönlendirmesi konusunda çok etki ediyor. Bu tesislerden çok faydalar sağlanacak. Akademiden iyi sporcular çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp: “Yeter ki gençliğimizi iyi kullanalım”

Grekoromen güreşte 4 kez dünya, 11 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Rıza Kayaalp, gençlere yapılan yatırımlara vurgu yaparak düşüncelerini aktardı. Kayaalp, “Sporda kısa vadede hiçbir şey olmuyor, bütün her şeyi uzun vadede düşünmek gerekiyor. Gençliğimize uzun vadede yatırım yapmanın gerektiğini düşünüyorum. Güzel programlı şekilde bu yapılırsa Şile’den ülkemize madalya kazandıracak sporcuların çıkacağına inanıyorum. Yeter ki biz gençliğimizi iyi kullanalım. Onlara iyi yatırım yapalım, sonucunu da alabileceğimize inanıyorum. Sonuçta biz de bu yollardan geçtik. Aslında benim hiçbir imkanım yoktu. Köyde doğup büyüyen biri olarak, sıfır imkanım vardı. Bazen bana soranlara söylüyorum, benim hiçbir imkanım yoktu diyorum. Devletimiz var olsun, onun açmış olduğu Güreş Eğitim Merkezi sayesinde 2000 yılında oraya girerek seçmeleri kazandım. Eğer buradaki kardeşlerimize bir imkan sunulmuşsa onları çalıştıracak antrenörler varsa, artık iş onlara kalmıştır. Bunu en iyi şekilde değerlendirip hem sağlığı için hem ülkesini temsil etmek için düzenli spor yaparak başarıya ulaşabilirler” şeklinde konuştu.

Recep Kara: “Spor, eğitime asla engel değil”

Söyleşide konuşma yapan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara da ailelere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Geçen sene pandemide gelmiştim buraya. Her şey yasak iken başkanımız Şile’de yaz spor etkinlikleri yaptı. Riskli de olsa göze alarak yapıldı, teşekkür ediyorum. Güzel bir atmosferdi. Bugün de burada, sahilde çok güzel tesisler var. Burada artık Şilelilere iş düşüyor. Denizimiz burada, doğamız burada, açık-kapalı spor tesislerimiz burada, spor yapalım. Kendine güvenen, sosyalleşmek isteyen ne kadar gencimiz varsa, lütfen spora gelin. Anne ve babalara sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı buradaki hocalarımıza teslim edin. Sporla büyüsünler, sporla gelişsinler, sporu bir yaşam biçimi haline getirsinler. Çünkü bizim kendine güvenen, zinde, kaliteli gençlere ihtiyacımız var. Kaliteli insanlara, kaliteli nesle ihtiyacımız var. Devletimizin çok güzel imkanları var. Ben yüksek lisans mezunuyum, inşallah ağustos ayında doktoraya başlayacağım. Spor, eğitime asla mani değil. 8 yaşında spora başladım, 32 yıldır spor yapıyorum. Aktif sporculuk hayatım devam ediyor. Devletimizin o kadar imkanı var ki, yeter ki çocuk spor yapsın, başarılı olsun. 52 tane vakıf üniversitesinde, istediği bölüme taban puandan giriyor. Bu çok güzel bir imkan.”

Eski güreşçi Fatih Koyuncu ise, bu tesislerde yetişen sporcuların Şile’nin isminin duyulmasında önemli rol oynayacağına değinerek, “Buradaki hedef sadece insanlar spor yapsın değil, ileriye yönelik milli sporcular yetiştirelim. İlçemizin ismini duyursun, bir bayrak gibi taşısın. Amaç buydu. Bunun yanında ekstradan fitness salonu yapıldı. Burada diğer yaş gruplarına antrenman yapabilecekleri ortamlar sağlandı. Bunlar için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mecit Yıldırım: “Lütfen çocuklarınızı bu güvenli ortama bırakın”

Şile Spor Akademisinde 23 branşta eğitim verildiğini söyleyen Akademi Koordinatörü Mecit Yıldırım ise konuşmasında, “Başkanımız bu tesislerin yapımında çocuklar için ne istiyorsak yapmamızı söyledi. Başladığımızda bu kadar beklemiyordum. Allah razı olsun, bugün 3 bine yakın sporcu; bugün Üsküdar’dan, Kadıköy’den, Sultanbeyli’den aileler Şile’ye spor akademisine çocuklarını getiriyor. 23 branş için her şey var. Malzemelerine dahil her şey var. Aileler olarak lütfen çocuklarınızı bu güvenli ortama bırakın, gerisine biz sahip çıkalım” cümlelerine yer verdi.

Söyleşinin ardından milli güreşçi Rıza Kayaalp ve antrenör Cenk İldem, Belediye Başkanı Ocaklı’ya milli takım forması hediye etti. Başkan Ocaklı da söyleşiye katılanlara Şile’ye özgü hediyeler takdim etti. Şile protokolünün de katılımıyla fitness salonu kurdele kesilerek açıldı. Sporcular ve protokol daha sonra faaliyete geçen spor salonunu gezerek bilgiler aldı. Rıza Kayaalp ve Recep Kara, Şileli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.