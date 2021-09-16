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Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en gollü maçı A Grubu’nda Manchester City, Leipzig maçında yaşandı. İngiliz ekibi rakibini 6-3 mağlup etti.

Spor 16.09.2021, 01:05
Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en gollü maçı A Grubu’nda Manchester City, Leipzig maçında yaşandı. İngiliz ekibi rakibini 6-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta maçları bu akşam oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. Geçen yılın finalisti Manchester City, gecenin en gollü maçında Alman ekibi Leipzig’i 6-3 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Nathan Ake, 28. dakikada Nordi Mukiele (kendi kalesine), 45+2. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 56. dakikada Jack Grealish, 75. dakikada Joao Cancelo ve 85. dakikada Gabriel Jesus attı. Leipzig’in sayıları ise 42, 51 ve 73. dakikalarda Christopher Nkunku’dan geldi.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 1-1

Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya): 6-3

B Grubu

Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya): 3-2

C Grubu

Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1-5

D Grubu

Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-1

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