Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak 2 mücadele ile başlayacak. Son 16 turunda yarın Benfica ile Club Brugge, Chelsae ile de Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar TSİ 23.00’te başlayacak.
İstanbul’un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek.
Son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:
Yarın
Benfica - Club Brugge (2-0)
Chelsea - Borussia Dortmund (0-1)
8 Mart Çarşamba
Tottenham - Milan (0-1)
Bayern Münih - PSG (1-0)
14 Mart Salı
Manchester City - RB Leipzig (1-1)
Porto - Inter (0-1)
15 Mart Çarşamba
Real Madrid - Liverpool (5-2)
Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0)