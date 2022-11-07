Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşlemeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Avrupa’nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16’ya yükselmişti. Bugün İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un katılımıyla yapılan kura çekimiyle de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

RB Leipzig - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Napoli

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter - Porto

Paris SG - Bayern Münih