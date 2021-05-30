Şampiyonlar Ligi'nde kupa Chelsae'nin oldu...

İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea’nin karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finali nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Portekiz’in Porto şehrinde oynanan ve 14 bin kişinin tribünden izlediği mücadeleyi Chelsea 1-0 kazanmayı başardı ve Londra temsilcisi ikinci kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Maçtaki tek gol 42. dakikada Kai Havertz’ten gelirken, Alman futbolcu aynı zamanda kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü de kaydetmiş oldu. Manchester City’de Kevin de Bruyne, Chelsea’de Thiago Silva sakatlanarak maçı tamamlayamayan isimler oldu.

Dragao Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon olan Chelsea, 2012’den sonra bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürerek Devler Ligi’ni iki veya daha fazla kazanan 13. takım oldu. Manchester City ise, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etti ve sahadan boynu bükük ayrıldı.

STERLING GECİKTİ, WERNER ISKALADI

İki takımın da oldukça etkili başladığı maçın ilk tehlikesi Chelsea’den geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Kai Havertz sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Bomboş pozisyondaki Timo Werner topu ıskalayınca net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Bu pozisyondan birkaç dakika önce Raheem Sterling kaleci Mendy ile karşı karşıya kalacakken, Reece James zamanında müdahalesiyle tehlikeyi büyümeden önlemişti. Dakikalar 15’i gösterdiğinde ise, Chelsea yine Werner ile gole yaklaştı. Mason Mount ceza sahası içine topu taşıdıktan sonra altıpas üzerindeki Werner’e aktardı. Topu iyi kontrol eden Alman forvet, etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Ederson için kolay bir kurtarış oldu.

RUDIGER’DEN İNANILMAZ MÜDAHALE, SILVA ŞOKU

Timo Werner’in kaçırdığı gollerin yanı sıra Manchester City de sağlı sollu ataklarla Chelsea kalesidne etkili olmaya çalışırken 27. dakikada Phil Foden golle burun buruna geldi. Kevin de Bruyne’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İngiliz futbolcu, kaleci Mendy ile karşı karşıya kaldığı sırada şutunu çekecekken, Chelsea savunmacısı Rudiger müthiş bir müdahaleyle golü engelledi. Öte yandan maç içerisinde sakatlık geçiren Thiago Silva, maçın 39. dakikada oyuna devam edemeyeceğini belirtti ve yerini Christensen’e bıraktı. Brezilyalı deneyimli savunmacı büyük üzüntü içerisinde oyundan çıktı.

KAI HAVERTZ’DEN TARİHİ GOL

Silva’nın oyundan çıkmasıyla morali bozulan Chelsea cephesinin yüzünü Kai Havertz güldürdü. Maçın 42. dakikasında Mount’un ara pasına iyi hareketlenen Alman yıldız, City savunmasının derinliğinin kaybolmasıyla bir anda kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Fransız file bekçisini çalımlayan Havertz, hem maçın hem de kendisinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü atarak takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

KANTE’DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Chelsea’nin Fransız orta sahası Ngolo Kante, maç boyunca Manchester City oyuncularına göz açtırmadı. Chelsea’nin defansif orta sahası, birçok pozisyonda çaldığı toplarla ve yaptığı müdahalelerle savunmasına nefes aldırdı. Bitmeyen enerjisiyle sahada basmadık yer bırakmayan Kante, performansıyla izleyenleri büyüledi.

KEVIN DE BRUYNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE

Manchester City’nin kaptanı ve yıldızı Kevin de Bruyne, 60. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Chelsea savunmacısı Rudiger’in müdahalesiyle yerde kalan ve uzun süre tedavi edilen Belçikalı futbolcunun sol gözünün altında şişlik ve morluk olduğu görüldü. Gözyaşları içinde sahadan ayrılan De Bruyne’nin yerine Gabriel Jesus oyuna dahil oldu.

PULUSIC FIRSAT TEPTİ

Manchster City’nin baskısı karşısında kalesinde açık vermeyen Chelsea, 73. dakikada kontratakla farkı ikiye çıkarma şansını yakaladı. Kai Havertz’in pasında topla ceza sahası içine giren Pulusic, Ederson ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda topu ağlara gönderemedi. Öte yandan net fırsatı değerlendiremeyen Pulusic, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk ABD’li futbolcu oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Chelsea tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.