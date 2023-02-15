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Adalet Bakanlığı, AİHM’e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme’nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.
Şampiyonlar Ligi’nde depremzedeler unutulmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund-Chelsea ve Club Brugge-Benfica maçları öncesi Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulunulurken, Almanya’daki mücadelede "Yanınızdayız" pankartı açıldı.
Spor 15.02.2023, 23:30
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund-Chelsea ve Club Brugge-Benfica maçları öncesi Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulunulurken, Almanya’daki mücadelede "Yanınızdayız" pankartı açıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye’de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.