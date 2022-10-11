Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sürprizlerle başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, sürpriz sonuçlar yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, sürpriz sonuçlar yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 19.45 seansında oynanan karşılaşmalar sürpriz sonuçlar yaşandı. İlk 3 maçını kazanan Manchester City, Danimarka’da Kopenhag ile golsüz berabere kalırken, İtalyan temsilcisi Juventus ise Maccabi Haifa’ya 2-0 mağlup oldu. Saat 22.00’de başlayan maçlardan E grubunda gecenin en önemli mücadelesi olan Milan - Chelsea maçında gülen taraf 2-0’lık sonuçla İngiliz ekibi oldu. Son şampiyon Real Madrid ise Polonya’da oynanan maçta Shakhtar karşısında beraberlik golünü 90+5’te Rüdiger ile bulurken, Paris Saint-Germain ise Benfica ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb: 1 - RB Salzburg: 1
Milan: 0 - Chelsea: 2
Shakhtar: 1 - Real Madrid: 1
Celtic: 0 - RB Leipzig: 2
Kopenhag: 0 - Manchester City: 0
B. Dortmund: 1 - Sevilla: 1
Maccabi Haifa: 2 - Juventus: 0
Paris Saint-Germain: 1 - Benfica: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada yarın A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.