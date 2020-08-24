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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih!

Spor 24.08.2020, 09:10
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih!

Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi Finali’nde Paris Saint Germain’i mağlup etmeyi başaran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geldi. Bayern, 59. dakikada Coman'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 6. kez kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Di Maria'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ancak Kimmich ayak koyarak tehlikeyi engelledi.
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Mbappe, savunmanın arkasına sarkan Neymar'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Neuer topu kornere göndermeyi başardı.
22. dakikada Davies'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas'ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
23. dakikada Neymar'ın pasında topla buluşan Di Maria, Herrera ile verkaç yapıp ceza sahası içinde topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.
31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gnabry ceza sahasına ortaladı. Zor pozisyondaki Lewandowsk'nin kafa vuruşunda kaleci Navas gole izin vermedi.
44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria'yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Paris Saint Germain savunmasından seken top Kimmich'te kaldı. Bu futbolcu arka direğe ortaladı. Müsait pozisyondaki Coman kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
67. dakikada Di Maria'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Mbappe topun üzerinden atladı ancak kaleci Neuer bu pozisyonda kontrpiyede kalmadı.
70. dakikada Di Maria, ceza sahasına giren Marquinhos'u gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki şutunda kaleci Neuer topu kornere gönderdi.

Stat: Estadio da Luz
Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini
Paris SG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat (Kurzawa dk. 80), Herrera (Draxler dk. 72), Marquinhos, Paredes (Veratti dk. 65), Di Maria (Moting dk. 80), Mbappe, Neymar
Yedekler: Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Sarabia, Gueye, Icardi
Teknik Direktör: Thomas Tuchel
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng (Süle dk. 25), Alaba, Davies, Alcantara (Tolisso dk. 86 ?), Goretzka, Gnabry (Coutinho dk. 68), Müller, Coman (Perisic dk. 68), Lewandowski
Yedekler: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Pavard, Martinez, Hernandez, Cuisance, Zirkzee
Teknik Direktör: Hansi Flick
Gol: Coman (dk. 59) (Bayern Münih)
Sarı kartlar: Davies, Gnabry, Süle, Müller (Bayern Münih), Paredes, Neymar, Silva, Kurzawa (Paris SG)

Bayern 6. kez Avrupa'nın en büyüğü

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Lizbon'da Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, rakibini Coman'ın ikinci yarıda attığı golle mağlup etmeyi başardı ve 1 numaralı kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçı da kazanarak kupaya uzanan Alman ekibi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'ün ardından kupayı 7 yıl sonra tekrar kazandı ve 6. kez mutlu sona ulaştı. Alman temsilcisi, Devler Ligi Kupası'nı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden aldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanan Real Madrid ve 7 kez kazanan Milan'ın ardından Liverpool'la birlikte bu kupayı en çok kazanan ekip oldu.

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