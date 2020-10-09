Şampiyonlar Ligi'nde seyirci kararına karşı çıktılar!
UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30’unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurmuştu ancak İspanya Sağlık Bakanlığı bu karara karşı çıktı ve UEFA'ya bir "Biz seyirci istemiyoruz" mektubu yolladı.
Koronavirüs pandemesini en ağır geçiren ülkelerden biri olan İspanya'da Sağlık Bakanlığı UEFA'nın seyircili maç projesine karşı çıktı. Günlük vaka sayıları çoğu zaman 10 binin üzerinde olan İspanya'da otoriteler Şampiyonlar Ligi maçlarına seyirci alınmasına karşı çıkıyor.
Marca'da yer alan habere göre İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Hükumetimiz çok net şekilde stadyumların halka açılmasına karşı çıkmaktadır ve bu durumun sene sonuna kadar değişme ihtimali çok azdır"
Koronavirüs vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid'de OHAL ilân edilmişti. Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler alınmaya başlanmış, bölgeye giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirilmişti
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