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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

Spor 22.10.2020, 09:04
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, son şampiyon Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Gecenin büyük sürprizini ise İspanyol devi Real Madrid'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası dün akşam oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. 

Son şampiyon Alman devi Bayern Münih, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i, Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı. 

Gecenin sürpriz sonucuna ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attı. Donetsk, Madrid karşısında ilk yarıyı Tete, Varane (k.k.), Solomon'un golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı İspanyol ekibi Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle skoru 3-2'ye getirse de 90 dakika Ukrayna ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İşte ilk haftada alınan sonuçlar

A Grubu

Salzburg: 2 - Lokomotiv Moskova: 2

Bayern Münih: 4 - Atletico Madrid: 0

B Grubu

Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 3

Inter: 2 - Mönchengladbach: 2

C Grubu

Olympiakos: 1 - Marsilya: 0

Manchester City: 3 - Porto: 1

D Grubu

Ajax: 0 - Liverpool: 1

Midtjylland: 0 - Atalanta: 4

E Grubu

Rennes 1 - 1 Krasnodar 

Chelsea 0 - 0 Sevilla 

F Grubu

Zenit 1 - 2 Club Brugge 

Lazio 3 - 1 Borussia Dortmund 

G Grubu

Dinamo Kiev 0 - 2 Juventus

Barcelona 5 - 1 Ferencvaros 

H Grubu

Leipzig 2-0 Başakşehir

PSG 1-2 Manchester United

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