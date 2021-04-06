Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyorr
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonunda çeyrek final maçları bugün başlıyor.
Spor 06.04.2021, 11:47
4
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, bugün ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da salgın kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:
6 Nisan Salı
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund
7 Nisan Çarşamba
Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Porto - Chelsea