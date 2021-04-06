Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyorr

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, bugün ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da salgın kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:

6 Nisan Salı

Real Madrid - Liverpool

Manchester City - Borussia Dortmund

7 Nisan Çarşamba

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Porto - Chelsea