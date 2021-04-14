Şampiyonlar Ligi'nde fikstür!
Devler Ligi'nde son yarı finalistler bugün belli oluyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Bilindiği üzere geçtiğimiz gün oynanan maçlar sonucunda PSG ile Chelsea yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı.
Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluşacak:
PSG - Man City/B.Dortmund
Real Madrid/Liverpool - Chelsea
Bu akşam oynanacak maçlar öncesi takımlardaki son gelişmeler ve muhtemel 11'ler şöyle...
Liverpool - Real Madrid
Anfield'da oynanacak kritik maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Björn Kuipers yönetecek.
İki takım arasında Madrid'te oynanan ilk maçı Real Madrid 3-1'lik skorla kazanarak yarı final yolunda önemli bir avantaj yakalamıştı.
Liverpool'da sakatlıkları süren Henderson, Van Dijk, Matip ve Gomez bu maçta da forma giyemeyecek.
Real Madrid'te ise Ramos, Vazquez, Varane, Hazard e Carvajal bu maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.
Liverpool'un muhtemel 11'i: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Phillips, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Salah, Jota, Mane
Real Madrid'in muhtemel 11'i: Courtouis, Odriozola, Nacho, Militao, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Vinicius Junior
Borussia Dortmund - Manchester City
Signal Iduna Park'ta oynanacak kritik maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Del Cerro Grande yönetecek.
İki takım arasında Manchester'da oynanan ilk maçı Manchester City 2-1'lik skorla kazanmıştı
Borussia Dortmund'da Moukoko, Sancho, Schmelzer, Witsel ve Zagadou'nun sakalıkları sürüyor.
Manchester City'de ise kritik mücadele öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
Borussia Dortmund'un muhtemel 11'i: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Haaland, Hazard
Manchester City'nin muhtemel 11'i: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Mahrez, Jesus, Foden
(Maçkolik)