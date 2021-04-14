Şampiyonlar Ligi'nde fikstür!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Bilindiği üzere geçtiğimiz gün oynanan maçlar sonucunda PSG ile Chelsea yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı.

Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluşacak:

PSG - Man City/B.Dortmund

Real Madrid/Liverpool - Chelsea

Bu akşam oynanacak maçlar öncesi takımlardaki son gelişmeler ve muhtemel 11'ler şöyle...

Liverpool - Real Madrid

Anfield'da oynanacak kritik maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Björn Kuipers yönetecek.

İki takım arasında Madrid'te oynanan ilk maçı Real Madrid 3-1'lik skorla kazanarak yarı final yolunda önemli bir avantaj yakalamıştı.

Liverpool'da sakatlıkları süren Henderson, Van Dijk, Matip ve Gomez bu maçta da forma giyemeyecek.

Real Madrid'te ise Ramos, Vazquez, Varane, Hazard e Carvajal bu maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

Liverpool'un muhtemel 11'i: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Phillips, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Salah, Jota, Mane

Real Madrid'in muhtemel 11'i: Courtouis, Odriozola, Nacho, Militao, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Vinicius Junior

Borussia Dortmund - Manchester City

Signal Iduna Park'ta oynanacak kritik maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Del Cerro Grande yönetecek.

İki takım arasında Manchester'da oynanan ilk maçı Manchester City 2-1'lik skorla kazanmıştı

Borussia Dortmund'da Moukoko, Sancho, Schmelzer, Witsel ve Zagadou'nun sakalıkları sürüyor.

Manchester City'de ise kritik mücadele öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.

Borussia Dortmund'un muhtemel 11'i: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Haaland, Hazard

Manchester City'nin muhtemel 11'i: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Mahrez, Jesus, Foden

(Maçkolik)