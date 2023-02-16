Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.