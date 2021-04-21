banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!

29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi kupa, İstanbul’a geldi.

Spor 21.04.2021, 15:09
3
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!

Bu yıl Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'da 66. kez havaya kalkacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, dev finale sayılı günler kala İstanbul Boğazı ile buluştu.

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi kupa, İstanbul'a 3 bin kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi. 

7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 cm boyunda olan gümüş kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final sonrası sahibini bulacak. 

banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu