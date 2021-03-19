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Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonunda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Spor 19.03.2021, 15:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimleri tamamlandı.
Yapılan kura çekimlerinde sonuçlar şu şekilde:
Manchester City - Borussia Dortmund
Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Şampiyonlar Ligi Yarı Final eşleşmeleri:
Bayern Münih - PSG / Manchester City - B. Dortmund
Real Madrid - Liverpool / Porto - Chelsea
Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan'da gerçekleşecek. Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Final maçı ise 29 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.