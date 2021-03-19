Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimleri tamamlandı.

Yapılan kura çekimlerinde sonuçlar şu şekilde:

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - PSG

Real Madrid - Liverpool

Şampiyonlar Ligi Yarı Final eşleşmeleri:

Bayern Münih - PSG / Manchester City - B. Dortmund

Real Madrid - Liverpool / Porto - Chelsea

Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan'da gerçekleşecek. Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Final maçı ise 29 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.