Şampiyonlar Ligi anıları FINALE ISTANBUL 21’de buluştu

adidas ve UEFA, ikonik “starball” tasarımının 20. yılını UEFA Şampiyonlar Ligi Resmi Maç Topu FINALE ISTANBUL 21 ile kutluyor. İlk kez 2001 yılında tanıtılan ve UEFA Şampiyonlar Ligi logosunun yıldızlarından oluşan “starball” tasarımı, o zamandan günümüze futbolun en iyilerini bir araya getiren turnuvanın da sembolü haline geldi.

20. yıl özel edisyonu FINALE ISTANBUL 21, geçmişi ve bugünü tek bir yüksek performanslı topta birleştiren, son 20 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki tüm tasarımları içeriyor. Altıgenlerin içindeki ince kırmızı şeritler geçmiş turnuvaların şehrini ve tarihini detaylandırırken, tüm yüzeye dağılan kabartmalı yıldızlar ise FINALE ISTANBUL 21’in benzersiz estetiğini tamamlıyor. Topun yıldızı üzerinde yer alan kupa çizimi ve Istanbul 21 Final yazısı ile de 29 Mayıs 2021’de İstanbul’da gerçekleşecek final maçı onurlandırılıyor.

Top, termal olarak bağlanmış altıgen paneller, üst üste binen yıldızlar ve dokulu kaplaması ile futbolculara kontrol, denge ve güvenli bir tutuş sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilir tutkal içeren top, sahada daha fazla hassasiyet için kusursuz bir yüzey ve geliştirilmiş bir ilk temas sağlıyor.

29 Mayıs 2021’de İstanbul’da gerçekleşecek final maçında ve finale kadar tüm maçlarda kullanılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Resmi Maç Topu FINALE ISTANBUL 21, 16 Şubat itibarıyla www.adidas.com.tr/tr/uefa_sampiyonlar_ligi sayfasında ve seçili adidas mağazalarnıda satışta olacak.

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