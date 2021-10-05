Şampiyondan başkana ziyaret

İstanbul’da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Bursalı sporcu Osman Emre Kula, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Türkiye şampiyonu Osman Emre Kula ve Antrenör Cemil Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel katıldı. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Hem ailesinin, hem de bu işte emeği geçen hocalarının iftihar kaynağı oldu. En önemlisi Yenişehir halkının gururu oldu. Türkiye şampiyonu oldu. İran’da yapılacak olan dünya şampiyonluğunda da kendisinden başarı bekliyoruz. Bizler de belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Şampiyonumuzun ailesine de çok teşekkür ediyorum, izin verdikleri ve destek oldukları için. Kardeşimizin yolu açık olsun, bizler de yanındayız. Göğsümüz kabardı, duygulandık. Böyle bir şampiyonluğu ilçemizde ilk defa yaşıyoruz. İlk defa ilçemizden bir Türkiye şampiyonu çıkıyor” dedi.