Şampiyon Vakıfbank!

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisinin üçüncü maçının sarı-lacivertli takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada federasyon tarafından daha önce duyurulan play-off statüsü gereği koronavirüs vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle maçlarda erteleme yapılmayacağının ve sahaya çıkmayan takımın 3-0 hükmen mağlup sayılacağının kulüplere bildirildiği aktarıldı.

TVF'nin lig takvimini Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan programa göre yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIVB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan'da son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla FIVB yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimizin, en son 25 Nisan'da kural gereği son bulması gerekmektedir. FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs'ta oynanması talimatını vermiştir. Vakıfbank Spor Kulübü, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını 1 Mayıs'ta A. Carraro Imoco Conegliano'ya karşı oynayacaktır. Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs'ta İtalya'da başlayacak Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs'ta İstanbul'da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs'ta Belarus'ta başlayacak Avrupa Altın Ligi'ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs'ta Ankara’da, 22-27 Mayıs'ta İstanbul'da kamp yapacaktır."

(Maçkolik)