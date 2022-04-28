banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Benzine zam kapıda!
Benzine zam kapıda!
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Şampiyon sporcu dünya şampiyonluğu için sahura kadar çalışıyor

Geçen yıl düzenlenen kick boks dünya şampiyonasında üçüncü olan milli sporcu, sahura kadar çalışarak dünya şampiyonu olmak için ter döküyor.

Spor 28.04.2022, 12:17
Şampiyon sporcu dünya şampiyonluğu için sahura kadar çalışıyor

Geçen yıl düzenlenen kick boks dünya şampiyonasında üçüncü olan milli sporcu, sahura kadar çalışarak dünya şampiyonu olmak için ter döküyor.

İtalya’da geçen yıl ekim ayında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda ’60 kilogram full contact’ kategorisinde mücadele eden ve gösterdiği performans ile dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupası öncesinde yoğun antrenmanlarını sürdürüyor. Bu çerçevede şampiyon sporcu Asuman Çığlıoğlu, hem iftar öncesinde hem de iftar sonrası sahura kadar çalışarak şampiyonaya hazırlanıyor. Milli Antrenör Emrah Şahanoğlu gözetiminde çalışan Asuman Çığlıoğlu, dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor. Ramazan ayı olmasına rağmen hem iftar öncesi hem iftar sonrası çalışmalarını sürdüren Çığlıoğlu, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

“Hedefim dünya şampiyonu olup, İslam Oyunlarına gitmek”

Yaklaşık 10 yıldır kick boks sporunu yaptığını söyleyen milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonada dünya üçüncüsü oldum. Dünya şampiyonasından döndükten sonra 2022 yeni sezon için müsabakalara devam ettik. Ramazan’dan dolayı iftar öncesi ve iftar sonrası antrenmanlar yapmaya başladık. İftar sonrası sahur antrenmanlarımız oluyor, iftar öncesi ve iftar sonrası antrenmanlarda zorlandığımız oluyor ama öncelik hedefimiz olduğu için şu an ona çalışıyoruz. Tüm hedeflerimiz buna yönelik ve çok güzel geçiyor. İftar sonrası antrenmanlara gelirken yolda benim yaşıtlarımdaki insanları kafede oturanlar, gezenler, oturtup muhabbet edenleri çok görüyorum ve bazen de özeniyorum ama hedeflerim daha ağır bastığı için ağırlığımı antrenmanlara veriyorum. Bu antrenmanlar bana daha çok keyif veriyor. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Şimdi de Dünya Kupasına hazırlanıyorum ve orda da dereceye girmek istiyorum. Ardından Dünya Şampiyonasında derece elde ederek İslam Oyunlarına hazırlanacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Antrenmanlarımızı her geçen gün arttırıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere bayrağımızı dalgalandırabilirim” dedi.

Müsabakalara gittikçe kick koks sporunu sevdiğini söyleyen Çığlıoğlu, “Kick boks aslında benim aklımda yoktu. Benim erkek kardeşim bu sporu yapıyordu. Onun yanında görüyordum. Sonra o bıraktı ben devam ettim, müsabakalara gittikçe ben sevmeye başladım. Kendime bir hedef koydum ve şu anda da o hedef üzerinde çalışıyorum. 10 yıldır da bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam ediyorum” diye konuştu.

“Sporcumuzdan Dünya Şampiyonluğunu bekliyoruz”

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise, “Asuman Çığlıoğlu, Kastamonu Belediye Spor Kulübü sporcusudur. Kendisi 2012 yılında spora başladı. İlk yıldızlarda Türkiye üçüncüsü oldu, sonra gençler 2014 yılında Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etti. 2014 yılından bu yana devamlı milli takımda ülkemizi temsil ediyor. Her sene büyük başarılar kazandırıyor. Asuman, ilimizin tek A Milli Sporcusu büyükler kategorisinde, ülkemizde uluslararası arenada temsil eden başka sporcumuz yok. Bu noktadan kendisinden gurur duyuyoruz ama bir eksikliğimizin olduğunu da bu noktada ifade edeyim. Biz kendi branşımızla ilgili Asuman gibi birçok sporcumuzu büyüklerde yine A Milli Sporcu olarak gençlerdeki skorlarımıza devam ettirmeyi planlıyoruz. Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İftar öncesi ve iftar sonrası olmak üzere günde iki antrenman yapıyoruz. Tabii ki de kolay olmuyor ama ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edeceğiz. Bu bizim için çok önemli, manevi önemi var. Bu noktada biz yorulmuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hiç olmadığımız kadar hazırız. İnşallah 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupasında ben Dünya Kupası Şampiyonluğu sporcumdan bekliyorum. İslam Oyunları ve Avrupa Şampiyonası var önümüzdeki. Dünya Şampiyonasında derece elde ederse o müsabakalara da kota almış olacak. Asıl hedefimiz bu seneki İslam Oyunlarında şampiyon olmak, seneye yine Dünya Şampiyonası var. Biz başarılarımızı üstüne ekleyerek devam edeceğiz en zirveye gidene kadar” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
17°
açık