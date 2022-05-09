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Şampiyon şehir turunda taraftarıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi’ne (BSL) yükselmesinin ardından üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarlarıyla buluştu. Manisalılar şampiyon takıma yaptığı tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Spor 09.05.2022, 19:28
Şampiyon şehir turunda taraftarıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi’ne (BSL) yükselmesinin ardından üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarlarıyla buluştu. Manisalılar şampiyon takıma yaptığı tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, süper lige yükselme coşkusunu attığı şehir turu ile birlikte vatandaşlarla bir arada yaşadı. Şehir turunda Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç, Özcan Nalbantlar, Engin Altun, teknik ve idari ekip ile oyuncular yer aldı. Manisa merkezde atılan şehir turunda Manisalılar şampiyon Dev Adamları bağrına bastı.

Şehir ve takım el ele

Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Aldığımız başarılı sonuçlarda taraftarlarımızın, Manisalı hemşehrilerimizin de destekleri çok fazla. Bu şehre hakettiği şampiyonluğu yaşattığımız için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Süper Lig’de de başarılı sonuçlara ulaşacağımız inancını taşıyoruz. Önümüzdeki sezon Süper Lig’de hemşehrilerimizin desteğiyle yeni bir başarı hikayesine imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Şampiyonlar kupayı Başkan Ergün’e getirdi

Türkiye Basketbol Ligi’nin şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e tam kadro ziyarette bulunarak, şampiyonluk kupasını takdim etti. Takımı tebrik eden Başkan Ergün, “Bir sezonda hem Federasyon Kupası hem de Lig Kupası’nı Manisa’mıza getirdiniz. Bu, büyük bir gurur. Çok sağ olun” dedi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu üyeleri, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, teknik kadro, idari personeller ve sporcular tam kadro katıldı. Ziyarette Başkan Ergün’e üzerinde ismi yazılı olan forma hediye edildi. Başkan Ergün, kupayı Manisa’ya getiren ve basketbolda Süper Lig heyecanını Manisalılara yaşatacak olan sporculara şahsı ve Manisalılar adına teşekkürlerini iletti.

Başkan Ergün: "İstikrar başarı getirdi"

Sporcuları yürekten kutlayan Başkan Ergün, "Bu uzun maratonda Manisa’nın adını, Manisa Büyükşehir Belediyesi adını tarihte ilk kez Süper Lig’e taşıdınız. Bu güzel anları bizlere yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun. Bizler sadece birer vesileyiz, sebebiz. Olanakları sizlere en güzel şekilde sunabilmenin gayreti içinde olduk. Görevlerimizden bir tanesi bu. Amaç insanları mutlu etmek, sevindirebilmek. Manisa’nın adını en güzel yerde en güzel noktalarda temsil edebilmek ve yaşatabilmek. Bu amaç bu gaye ile yıllarca spora gönül vermiş bir kişi olarak, geçmişimize baktığımız zaman daha çok futbolla yattık, futbolla kalktık. 6 senedir basketbol branşını açtığımız günden bu güne kadar istikrarın başarıyı getirdiğine inananlardanız. Tabi ki her başarının arkasından da iyi çalışmak geliyor. Bütünlüğü, birlik beraberliği, arkadaşlık duygularını inançlarınızı sahaya yansıtmanız gerekiyor. Bugün sizler bunu başarmış sporcu kardeşlerimizsiniz. Bizler de üzerimize düşenin en güzelini en iyi şekilde sizlere yansıtmanın hep çabası ve gayreti içinde olduk. Tabi ki teknik kadrosundan masörüne, malzemecisine kadar, sahada yüreğiyle oynayan sizler, bu başarının mimarlarısınız. El üstündesiniz, bizleri de bu mutluluğu sizlerle paylaşmış olmak bizleri daha fazla mutlu ediyor” açıklamasını yaptı.

"Allah hepinizden razı olsun"

Basketbol takımının Manisa’da bir ilki gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Ergün, "Futboldan sonra basketbolda da Türkiye’nin süper liginin heyecanını inşallah Manisa’ya yaşatacaksınız. Geçen sene Euro Lig’in şampiyonu Efes’in artık Manisa’da oynayacak olması, Fenerbahçe’nin buraya gelecek olması, Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın, Tofaş’ın, Darüşşafaka’nın, Pınar Karşıyaka’nın Manisa’da basketbol severlere maç oynamasını Manisalılara sunabilmiş olmanız, bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük mutluluk. Bunu sizler yaşattınız. Allah hepinizden razı olsun. Her biriniz, hiç düşünmediğimiz noktalarda ortaya çıkarak bu başarıları bizlere değişik zamanlarda, değişik şekillerde yansıttınız. Kulübün içinde görev alan herkesin, en son oynayan kardeşimizin dahi attığı 3’lükle katkıda bulunduğu bir süreci yaşadık. Yeni salonumuzda değişik bir atmosferde değişik bir ambiyansta bin 500’e yakın seyircimiz vardı. Salonu dolduran ailelere, çocuklara, bizlere mutluluğu yaşattınız. Allah hepinizden razı olsun. Verdiğiniz emeklere, çabalara, gayretlere, bütün Manisalılar adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hayatınızın devamında bundan sonra görev alacak olan almayacak olan arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Bu bir çıta meselesi, bir seviye meselesi. Bu şartlar neyse günün koşullarına göre hareket edeceğiz. Sonuçta başarıyı sizler bize gösterdiniz. Bunlar sizin için de çok güzel bir anı, başarı öyküsü. Allah hepinizden razı olsun. Bir sezonda hem Federasyon kupasını hem Lig Kupası’nı Manisa’mıza getirdiniz. Bu, büyük bir gurur. Başka da söylenecek bir kelime bulamıyorum. Çok sağ olun” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün konuşmasının sonunda yönetim kurulu üyelerini, teknik kadroyu ve sporcuları tek tek tebrik ederek uğurladı. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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