Şampiyon Samsunspor’un hikayesi dijital televizyon platformunda

Şampiyon Samsunspor’un kuruluşundan bugüne olan hikayesinin anlatıldığı ‘Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor’ belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu.

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolseverler için çok özel bir içerik sunuyor. RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 6 bölümlük ‘Anadolu’nun Futbol Efsaneleri’ belgesel serisinin son bölümü ‘Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor’, Vodafone TV’de izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği, Spor Spikeri Sabri Ugan’ın seslendirdiği belgeselde, şampiyon Samsunspor’un hikayesi anlatılıyor. Belgeseli dijital televizyon platformunun tüm kullanıcıları seyredebiliyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, şunları söyledi:

“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Samsunlu kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz. Samsunlu müşterilerimiz, şampiyon Samsunspor’un başarılarla ördüğü örnek hikayesinin anlatıldığı ‘Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor’ belgeselini dijital televizyon platformumuza hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz”.

Konu hakkında RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper, “Başarılar mı kalır yarına yoksa büyük acılar mı? Ya da her ikisinin, ateş ve suyun birlikteliğinden oluşan koskoca bir tarih mi dolaşır dilden dile, nesiller boyunca? Samsunspor, ilk gününden bugüne, yaşadığı en saklı kalmış hikayeler ve tüm ülkeye yayılan zaferlerle ekrana geliyor. Yetiştirdiği onca yıldız ve köklü tarihiyle kırmızı beyaz bir kulübün simsiyah bir kederi nasıl taşıdığına şahit oluyoruz. Bu bölümde de yine çok gururla takımlarına şahitlik eden kahramanları ve onu onurla taşıyanların hikayesine şahitlik ettik” şeklinde konuştu.

Binlerce seç-izle içerik

Verilen bilgiye göre Vodafone TV kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Uygulamanın bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildiği belirtilirken, aylık aktif kullanıcı sayısının ise 1,2 milyona ulaştığı açıklandı.