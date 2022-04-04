Şampiyon güreşçiler yurda döndü

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplamda 17 madalya kazanarak rekor kıran Türkiye Güreş Milli Takımı, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı. Kadın Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Milli Takımı ise serbest stil ve grekoromende Avrupa ikincisi oldu. Organizasyonda 17 madalya ile rekor kıran milliler yurda döndü. Grekoromen Güreş Milli Takımı İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılanırken, sporcuların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Rıza Kayaalp: “Emeklerimizin karşılığını aldık”

Grekoromen stil 130 kilo finalinde İtalyan rakibini 4-0 yenerek 11. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, mutlu olduğunu ifade ederek, “Her zaman ülkeme altın madalya kazandırabilmek için çalışıyorum ve onun için şampiyonalara katılıyorum. Savaşarak ve kazanarak ülkeme dönmeyi çok istiyorum. Bu şampiyonada da başararak, 11. Avrupa şampiyonluğumu elde ettim. Emeklerimizin karşılığını almış olduk. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. 2024’e kısa bir zaman kaldı. Yine aynı gücümüzü koruyup, daha da yükselterek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım halinde iyi mücadele ettik, ilk kez şampiyon olan kardeşlerim var. İnşallah devamı da gelecek. Süper bir şampiyona geçirdik” dedi.

12 kez Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin ile ilgili sorulan soruya ise Rıza, “1 tane daha altın madalya alırsam egale etmiş olacağım. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmekti, inşallah nasip olur” dedi.

Murat Fırat: “Mutluyum, gururluyum”

Güzel bir şampiyona olduğunu aktaran Murat Fırat, “İlk kez Avrupa Şampiyonu oldum. Geçen yıl Sırp rakibime mağlup olmuştum. Bu yıl Allah’a şükürler olsun şampiyon oldum. Mutluyum, gururluyum. Güzel madalyalar elde ettik” şeklinde konuştu.

Kemal Kamal: “Dünya Şampiyonası’nda en iyi sonucu almak istiyoruz”

Şampiyonada altın madalya kazanan isimlerden olan Kemal Kamal ise yaptığı açıklamada, “Bundan önce son 2 senede final yapıp, gümüş madalyada kalmıştım. Çok şükür bu sene altın madalya almayı başardım. Aynı şekilde bütün formumuzu koruyup, uzun bir çalışma süremiz var. İnşallah o süreyi iyi değerlendirip Dünya Şampiyonası’nda en iyi sonucu almak istiyoruz. Hem takım olarak, Rıza abimiz rol model bir abimiz. Onunla şampiyonluğu tatmak mutluluk vericiydi” dedi.

Milli güreşçi Emre Mutlu, “Büyüklerde ilk turnuvam oldu. Madalya ile geri döndüm çok mutluyum. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda altın madalya ile döneceğim” dedi.

Yunus Emre Başar ise, Dünya Şampiyonası’na vurgu yaparak, iyi hazırlanıp madalya ile dönmek istediklerini söyledi.

Şeref Eroğlu: "Hedefimiz madalya sayımızı 18’e çıkarmak"

Sporcularla gurur duyduğunu aktaran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Tuna boyunda, Macaristan’da her gün İstiklal Marşı’mız vardı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Başarı, madalya, mutluluk güzel bir şey. 17 madalya ile Cumhuriyet tarihimizin bütün şampiyonalarını geride bıraktık. Bu bir ilk. Bana ve federasyonuma olması çok daha anlamlı. Ben de eski bir sporcuyum. Bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki hedefimiz madalya sayımızı 18’e çıkarmak” ifadelerine yer verdi.