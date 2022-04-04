banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?

Şampiyon güreşçiler yurda döndü

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplamda 17 madalya kazanarak rekor kıran Türkiye Güreş Milli Takımı, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

Spor 04.04.2022, 14:35
Şampiyon güreşçiler yurda döndü

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplamda 17 madalya kazanarak rekor kıran Türkiye Güreş Milli Takımı, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı. Kadın Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Milli Takımı ise serbest stil ve grekoromende Avrupa ikincisi oldu. Organizasyonda 17 madalya ile rekor kıran milliler yurda döndü. Grekoromen Güreş Milli Takımı İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılanırken, sporcuların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Rıza Kayaalp: “Emeklerimizin karşılığını aldık”

Grekoromen stil 130 kilo finalinde İtalyan rakibini 4-0 yenerek 11. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, mutlu olduğunu ifade ederek, “Her zaman ülkeme altın madalya kazandırabilmek için çalışıyorum ve onun için şampiyonalara katılıyorum. Savaşarak ve kazanarak ülkeme dönmeyi çok istiyorum. Bu şampiyonada da başararak, 11. Avrupa şampiyonluğumu elde ettim. Emeklerimizin karşılığını almış olduk. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. 2024’e kısa bir zaman kaldı. Yine aynı gücümüzü koruyup, daha da yükselterek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım halinde iyi mücadele ettik, ilk kez şampiyon olan kardeşlerim var. İnşallah devamı da gelecek. Süper bir şampiyona geçirdik” dedi.

12 kez Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin ile ilgili sorulan soruya ise Rıza, “1 tane daha altın madalya alırsam egale etmiş olacağım. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmekti, inşallah nasip olur” dedi.

Murat Fırat: “Mutluyum, gururluyum”

Güzel bir şampiyona olduğunu aktaran Murat Fırat, “İlk kez Avrupa Şampiyonu oldum. Geçen yıl Sırp rakibime mağlup olmuştum. Bu yıl Allah’a şükürler olsun şampiyon oldum. Mutluyum, gururluyum. Güzel madalyalar elde ettik” şeklinde konuştu.

Kemal Kamal: “Dünya Şampiyonası’nda en iyi sonucu almak istiyoruz”

Şampiyonada altın madalya kazanan isimlerden olan Kemal Kamal ise yaptığı açıklamada, “Bundan önce son 2 senede final yapıp, gümüş madalyada kalmıştım. Çok şükür bu sene altın madalya almayı başardım. Aynı şekilde bütün formumuzu koruyup, uzun bir çalışma süremiz var. İnşallah o süreyi iyi değerlendirip Dünya Şampiyonası’nda en iyi sonucu almak istiyoruz. Hem takım olarak, Rıza abimiz rol model bir abimiz. Onunla şampiyonluğu tatmak mutluluk vericiydi” dedi.

Milli güreşçi Emre Mutlu, “Büyüklerde ilk turnuvam oldu. Madalya ile geri döndüm çok mutluyum. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda altın madalya ile döneceğim” dedi.

Yunus Emre Başar ise, Dünya Şampiyonası’na vurgu yaparak, iyi hazırlanıp madalya ile dönmek istediklerini söyledi.

Şeref Eroğlu: "Hedefimiz madalya sayımızı 18’e çıkarmak"

Sporcularla gurur duyduğunu aktaran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Tuna boyunda, Macaristan’da her gün İstiklal Marşı’mız vardı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Başarı, madalya, mutluluk güzel bir şey. 17 madalya ile Cumhuriyet tarihimizin bütün şampiyonalarını geride bıraktık. Bu bir ilk. Bana ve federasyonuma olması çok daha anlamlı. Ben de eski bir sporcuyum. Bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki hedefimiz madalya sayımızı 18’e çıkarmak” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22