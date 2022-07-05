Şampiyon çiçeklerle karşılandı

İtalya’da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olan Mücahit Çelik, memleketi Samsun’da çiçeklerle karşılandı.

Çelik, İtalya’nın Roma kentinde 2 Temmuz’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 97 kiloda finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibi Ivan Prymachenko’yu 12-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonu Mücahit Çelik memleketi Samsun’da çiçeklerle karşılandı.

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda ailesi ve yakınları tarafından sevgi gösterisi ile karşılanan Mücahit Çelik, Samsun’un ve Türkiye’nin gururu oldu. Çelik, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Baba Nizamettin Çelik ve anne Nurcan Çelik ise oğulları Mücahit Çelik ile gurur duyduklarını söyledi.