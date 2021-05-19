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Şampiyon Beşiktaş stada geldi

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kutlamalar için özel bir tekneyle çıktığı Boğaz yolculuğu sonrası stada geldi.

Spor 19.05.2021, 19:04
Şampiyon Beşiktaş stada geldi

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kutlamalar için özel bir tekneyle çıktığı Boğaz yolculuğu sonrası stada geldi.

Nevzat Demir Tesisleri’nden kara yolu ile yola çıktıktan sonra özel bir tekneyle Vodafone Park’a hareket eden Beşiktaş kafilesi stada geldi. 100’ün üzerinde teknenin eşliği ile büyük bir coşku ile Kabataş’a gelen siyah-beyazlı kafile, buradan tekrar otobüslere binerek stada hareket etti.

Siyah-beyazlı kafile geniş güvenlik önlemleri altında Vodafone Park’a geldi.
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