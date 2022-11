Şampiyon başkan, şampiyon sporcularla buluştu

Türkiye’den OECD kapsayıcı büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na (Champion Mayors) davet alan ilk belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çeşitli dallarda başarı sağlayan sporcularla bir araya geldi. Başkan Şahin, Gaziantep uygulaması ve satranç turnuvasında başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ’Bin Sporcu ile Buluşma’ ve ’Gaziantep Uygulaması ve Satranç Turnuvası Ödül Töreni’ne katıldı. Şahin, kazanılan kupaların tesadüf olmadığını bu başarıların ekip işi, inanç ile azmin sonucu olduğunu ifade etti. Normal bir kulübün bu başarıları ancak 1 milyar TL gibi bir rakama yapabileceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, “3,5 yılda uluslararası alanda 87 tane madalya aldınız. Ulusal alanda bin 400 madalya engelli branşlarında 1 yılda 56 madalya aldık. 159 kupamız var. 3 altın kemerimiz var. 70 tane milli sporcumuz var. 11 tane de milli takım antrenörü var. 3,5 yılda bu normal ortalama bir spor kulübü 1 milyar TL gibi bir rakama yapabilir ancak. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu başarıları sadece 50 milyon TL’ye yaptık" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin: "Her bireyin genetik mirası farklıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her bireyin bir genetik mirasının olduğunu önemli olanın bunu keşfetmek olduğunu belirterek, "Doğan her bir çocuğun doğduğu yeteneğine göre ne yeteneği varsa, her bireyin nasıl yüzleri farklıysa genetik mirası da farklıdır. Biri yüzmede, öbürü voleybolda, diğeri futbol, başkası teniste, boksta, güneşte, karatede herkesin bir genetik mirası var. Ast olan o genetik mirası keşfetmek. Sen hangi spor dalında yeteneklisin dediğimiz bir çalışmayı başlatmamız bize hamdolsun bu kupaları getirdi" ifadelerini kullandı.

"Doğru model iyi çalışan bir ekip bize bu sonucu getirdi"

Başarıların tesadüf olmadığını belirten Şahin, "Doğru model iyi çalışan bir ekip bize bu sonucu getirdi. Bütün ilçelerimizde havuzlarımız var. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Amatör spordan profesyonele bütün dallarda yaptığımız çalışmalarla bu kupalar kazanıldı. Bu kendiliğinden olmadı. Burada emek, alın teri, azim, aşk, inanç, gayret Gaziantep’in çocukları var. İnanmış bir hocanın yerini hiç kimse alamaz. Biz doğru hocalarla yola çıktık. Bütün hocalarımızı alkışlıyorum” diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise kupaları Gaziantep’e getiren malzemecisinden sporcusuna hocasından yöneticisine hepsine partisi, şehri ve şahsı adına teşekkür ettiğini söyledi.