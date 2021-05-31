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Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı

THY Euroleague’de sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı.

Spor 31.05.2021, 00:10
Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı

THY Euroleague’de sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılarda oyuncular ve teknik ekip mücadelenin sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Şampiyon Efes daha sonra düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu’nun takdim ettiği kupayı kaptan Doğuş Balbay havaya kaldırdı.
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