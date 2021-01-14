Samet Akaydın Süper Lig yolcusu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü forması giyen başarılı stoper Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinin hedefinde. Yıldız savunmacıyı almak isteyen kulüplerden Sivasspor, Başkent ekibine resmi teklifte bulundu. Ayrıca Gaziantep FK da bu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

TFF 1. Lig’in ilk yarısında özellikle savunma anlamında oldukça etkili bir performans ortaya koyan ve ligin en az gol yiyen iki ekibinden birisi olan Ankara Keçiörengücü’nde takımın en etkili isimlerinden olan Samet Akaydın’a teklifler geliyor. Süper Lig ekiplerinin radarında olan 26 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Gençlerbirliği ve Ankaragücü kadrosuna katmak isterken, Samet takımda kalmıştı. İlk yarıda oynanan 17 karşılaşmanın 16’sında forma giyen ve 1 de gol atan Samet Akayadın, sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına önemli bir katkıda bulunmuştu. Bir süredir bu oyuncuyu takip altında tutan Sivasspor, Ankara Keçiörengücü’nün kapısını çaldı ve resmi teklifte bulundu.

Transfer an meselesi

Samet Akaydın’a yapılan teklifler sonrasına, oyuncunun da Süper Lig’e gitmek istemesiyle birlikte Ankara Keçiörengücü, Samet oynadığı bölge olan stoper pozisyonuna Sancaktepe’den Mehmet Dingil’i transfer etti. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Samet Akaydın için gelecek teklifleri beklemeye başlayan Başkent ekibinin kapısını ilk çalan Sivasspor oldu. Yiğidolar, bu futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini Keçiörengücü kulübü yetkililerine iletirken, Samet’i isteyen bir diğer ekibin de Gaziantep FK olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran ve henüz bir teknik adamla anlaşma sağlamayan Gaziantep FK, transfer için yeni hocanın da belirlenmesini bekliyor. Keçiörengücü kulübü yetkililerine oyuncuyla ilgilendiklerini ileten ancak henüz resmi teklifte bulunmayan Gaziantep FK yöneticilerinin de, önümüzdeki günlerde Ankara temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara Keçiörengücü, Samet Akaydın’dan yüksek bir bonservis geliri bekliyor. Başkent ekibi, sezon başında Erdi’yi Ankaragücü’ne 4 milyon TL’ye satmıştı.