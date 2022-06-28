Samet Ak, gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Samet Ak, 19. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda milli güreşçi Samet Ak, serbest stil 74 kilo finaline çıktı. Mısırlı rakibine mağlup olan Ak, gümüş madalyanın sahibi oldu.