banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Almanya'nın ekonomisinden daha iyi durumdayız
Almanya'nın ekonomisinden daha iyi durumdayız
Sıcaklıklar yükseliyor, 23 ile sarı uyarı
Sıcaklıklar yükseliyor, 23 ile sarı uyarı
Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”
Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”
Paşinyan: “Çok fazla zayiatımız var”
Paşinyan: “Çok fazla zayiatımız var”

Samatta’dan ilk şutta ilk gol

FENERBAHÇE’NİN YENİ GOLCÜSÜ MBWANA SAMATTA, KALEYİ BULAN İLK ŞUTUNDA İLK GOLÜNÜ ATTI.

Spor 03.10.2020, 19:43
2
Samatta’dan ilk şutta ilk gol

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda ilk golünü attı.

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’dan transfer ettiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde forma giydiği 24 dakikada kaleye isabetli şut çekemeyen Samatta, Fatih Karagümrük müsabakasında attığı ilk isabetli şutta golü buldu. 24. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tanzanyalı futbolcu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 8
2. Karagümrük 4 7
3. Alanyaspor 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Antalyaspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kayserispor 4 6
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Altay 4 7
5. Adana Demirspor 3 7
6. Ankara Keçiörengücü 4 7
7. Giresunspor 4 7
8. Samsunspor 3 5
9. Adanaspor 3 5
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Bursaspor 4 4
12. Bandırmaspor 4 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ümraniye 3 3
15. Ankaraspor 4 3
16. Boluspor 4 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Leicester City 3 9
3. Liverpool 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Leeds United 4 7
6. Aston Villa 2 6
7. Arsenal 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Man City 3 4
11. Newcastle 3 4
12. West Ham 3 3
13. M. United 2 3
14. Brighton 4 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 5 8
2. Villarreal 5 8
3. Valencia 4 7
4. Real Madrid 3 7
5. Getafe 4 7
6. Barcelona 2 6
7. Sevilla 2 6
8. Real Betis 4 6
9. Cádiz 4 6
10. Granada 3 6
11. Atletico Madrid 3 5
12. Celta de Vigo 4 5
13. Eibar 5 4
14. Huesca 5 4
15. Elche 3 4
16. Levante 3 3
17. Osasuna 3 3
18. Athletic Bilbao 3 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1