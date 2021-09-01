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Samatta, Royal Antwerp’e kiralandı

Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Royal Antwerp’e kiraladığını açıkladı.

Spor 01.09.2021, 10:44
Samatta, Royal Antwerp’e kiralandı

Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Royal Antwerp’e kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta’ya başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, sarı-lacivert forma ile çıktığı 33 resmi maçta 6 gole imza attı.

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