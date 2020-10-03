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Samatta 11’de, Cisse kadroda
FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFERLERDEN MBWANA SAMATTA İLK 11’DE YER ALIRKEN, BİR DİĞER YENİ TRANSFER PAPİSS CİSSE İSE YEDEK KULÜBESİNDE YER ALDI.
Spor 03.10.2020, 18:40
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Fenerbahçe’de yeni transferlerden Mbwana Samatta ilk 11’de yer alırken, bir diğer yeni transfer Papiss Cisse ise yedek kulübesinde yer aldı.
Süper Lig’de Fatih Karagümrük mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’de yeni transfer Mbwana Samatta, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11’de şans verilirken, bir diğer yeni transfer Papiss Cisse ise yedekler arasında yer aldı. Tanzanyalı futbolcu Samatta, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde 24 dakika forma giyerken, Cisse ise Teknik Direktör Bulut tarafından yedek kulübesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymek için şans bekleyecek.
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