Samatta 104 gün sonra gol attı

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, 104 günlük suskunluğunu Türkiye Kupası maçında Kasımpaşa karşısında bozdu.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı. Müsabakanın 51. dakikasında Caner’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tanzanyalı forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Samatta, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.

Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini Ozan Tufan’a bıraktı.