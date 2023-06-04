Samandıra’da "Yönetim istifa" sesleri

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yenmesinin ardından taraftarlar soluğu Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde aldı. Yönetime karşı büyük tepki gösteren taraftarlar Başkan Ali Koç’un istifasını isterken Aziz Yıldırım lehine de slogan attılar.

Derbinin 3-0 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar soluğu Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin önüne geldi. Burada toplanan taraftarlar yönetime özellikle Ali Koç’a büyük tepki gösterip "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" sloganları attı. Taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attığı görüldü.