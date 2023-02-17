Sam Adekugbe: "Depremde tesise geldiğimde tek isteğim herkesin huzur içinde olmasını görebilmekti"

Galatasaray’ın yeni transferi Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, Hatay’da yaşadığı deprem felaketi ile ilgili olarak, "Deprem anında tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim. Tek isteğim herkesin huzur içinde olmasını görebilmek ve onlara yardım edebilmek oldu" dedi. Adekugbe, ayrıca Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğini ve şampiyonluk için yardım etmek istediğini söyledi.

Galatasaray, Hatayspor’da forma giyen Kanadalı sol bek oyuncusu Sam Adekugbe’yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Transferi sonrasında GS TV’ye açıklamalarda bulunan Adekugbe, "Ne yazık ki yaşadığımız felaketten birçok insan etkilendi. Deprem anında tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim. Tek isteğim herkesin huzur içinde olmasını görebilmek ve onlara yardım edebilmek oldu. Transferim hakkında konuşmak gerekirse, Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Takıma uyum sağlayarak, şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Takıma kendimi adayacağım" diye konuştu.