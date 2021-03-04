Salon Şampiyonası’nda Büyük Başarılar Kazandık!

27-28 Şubat 2021 tarihlerinde İstanbul‘un Ataköy semtinde düzenlenen şampiyonada sporcumuz Zeynep Özer Yıldız 200 metrede 30.04 ve 400 metrede de 1.08.46 dereceleriyle 40 yaş üstü kadın masterler kapalı pist Türkiye rekorlarını kırdı. Bu rekorları daha önce 200 metrede 30.54 derecesiyle Hanife Sancak, 400 metre rekorunu ise 1.13.72 ‘lik derecesiyle Gönül Babayiğit İrez gerçekleştirmişti.



Muhammed Edip Karabacak ise 40 yaş kategorisinde 3000 metrede 09:55’lik derecesiyle Türkiye birincisi oldu. 1500 metrede 04:43’lük derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. 800 metrede ise 02:20’lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu.



Başarılı sporcularımız Zeynep Özer Yıldız ve Muhammed Edip Karabacak’ı kutlar başarılarının devamını dileriz.