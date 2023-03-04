Salihli’de depremzedeler yararına tenis turnuvası düzenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tenis Kulübü Derneği tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde etkilenen vatandaşlar yararına tenis turnuvası düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bazı vatandaşlar Salihli’ye geldi. Salihli’ye gelen depremzedeler Kaymakamlık koordinesinde ilçedeki evlere yerleştirildi. Salihli’de bulunan Tenis Kulübü Derneği ise depremzedeler için turnuva düzenledi. Sosyal Bilimler Lisesi kortlarında düzenlenen turnuva 6 kategoride gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Depremzedeler yararına düzenlenen dostluk turnuvasından 20 bin lira gelir elde edildiğini anlatan Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, elde edilen gelir ile depremzedelere verilmek üzere gıda ve giyim ürünlerini öğretmenevindeki sosyal markete teslim ettiklerini söyledi. Dernek Başkanı Atagöz, “Ülkemizde yaşanan afetten dolayı depremden etkilenen vatandaşlarımıza küçük de olsa bir katkımızın olması için böyle bir turnuva düzenledik. Düzenlediğimiz dostluk turnuvasında elde edilen gelirin depremzedelere gıda ve giyim ürünü olarak ulaşması bizlere ayrı bir huzur verdi. Allah böyle felaketi bir daha yaşatmasın” dedi.