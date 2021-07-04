banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Salih Uçan Beşiktaş’ta

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.

Spor 04.07.2021, 19:42
Salih Uçan Beşiktaş’ta

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Salih Uçan, 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.
Yorumlar (0)
24°
açık