Salih Uçan Beşiktaş’ta

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Salih Uçan, 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.