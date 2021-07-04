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Salih Uçan Beşiktaş’ta
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.
Spor 04.07.2021, 19:42
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.
Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Salih Uçan, 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.