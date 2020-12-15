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Salih Aydın, gümüş madalya kazandı
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden milli güreşçi Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.
Spor 15.12.2020, 11:11
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