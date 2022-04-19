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Salgında zor günler geçiren özel öğrenciler, sportif faaliyetlerle sosyal hayata katılıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde zor günler geçiren özel öğrenciler, normalleşme süreci ile birlikte sosyal hayata katılıyor ve antrenman yaparak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenecek il temsilciliği yarışmalarına hazırlanıyor.

Spor 19.04.2022, 10:40
Salgında zor günler geçiren özel öğrenciler, sportif faaliyetlerle sosyal hayata katılıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde zor günler geçiren özel öğrenciler, normalleşme süreci ile birlikte sosyal hayata katılıyor ve antrenman yaparak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenecek il temsilciliği yarışmalarına hazırlanıyor.

Edirne’de down sendromlu, otistik, zihinsel, bedensel ve işitme engelli çocuklardan oluşan Rengarenk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öğrencileri, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek il temsilciliği yarışmalarına katılmak için yüzme, masa tenisi ve atletizm dalında antrenman yapıyor.

Aileleri ve öğretmenleri ile birlikte Şükrüpaşa Atletizm Sahası’nda bir araya gelen engelli öğrenciler, salgın sonrası yeniden dışarıya çıkmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Rengarenk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öğrencilerinin en büyük hayali ise, TOSSFED tarafından düzenlenecek il temsilciliği yarışmalarında başarı elde etmek.

Haftanın belli günlerinde antrenman yapan özel öğrencilerin nabız kontrolleri de öğretmenleri tarafından yapılarak zaman zaman dinlendiriliyorlar.

2016 yılında kurulan takımın bu güne kadar aktif olarak bir faaliyette bulunmadığını salgın sürecinde de herhangi bir yarışma yapılmadığı için çalışma yapamadığını belirten Rengarenk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yasemin Kahrıman, göreve başladığı Aralık ayından itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek olan il temsilciliği yarışmalarına katılacaklarını söyleyen Kahrıman, 3 yüzücü, 1 masa tenisi ve 6 da atletizm dalında olmak üzere 10 sporcu ile birlikte antrenmanlara başladıklarını dile getirdi.

"Amacımız özel öğrencilerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak"

Özel öğrencilerin sosyal hayata katılmaları ve aktif olarak faaliyetlere katılmaları için çalışmalar yaptıklarını belirten Kahrıman, hedeflerinin il temsilciliğindeki yarışmada başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Atletizm dalında çalışma yapmak üzere toplandıklarını söyleyen Kahrıman, son 1 aydır çalışmaları hızlandırdıklarını ve yarışmaya hazırlandıklarını ifade etti.

"Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik"

Çocukların sosyal hayatta daha fazla yer almalarını amaçladıklarını belirten Derneğin Genel Kurul Üyesi ve öğrenci velisi Nevreste Deniz Yılmaz, "Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik. Çünkü hiçbir faaliyet ve okul yoktu. Kendi imkanlarımızla çocuklarımızı dışarıya çıkarmaya çalıştık. Normalleşme dönemi ile birlikte okula gitmeye başladık. Şimdi spora gidiyoruz. Güzel ve keyifli şekilde zaman geçiriyoruz" dedi.

Özel öğrencilerden 28 yaşındaki Mehmet Kaynarca, Türkiye özel sporcular spor federasyonu tarafından düzenlenecek olan il temsilci yarışmaları için hazırlık çalışmaları yapıklarını söyledi.

Atletizm dalında antrenmanlarına başladıklarını belirten Kaynarca, bu noktada desteğini esirgemeyen ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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