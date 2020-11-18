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Salah ve Elneny’nin ikinci testleri pozitif

Mısır Milli Takımı’nın yıldız futbolcuları Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’nin ikinci korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.

Spor 18.11.2020, 19:05
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Salah ve Elneny’nin ikinci testleri pozitif

Mısır Milli Takımı’nın yıldız futbolcuları Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’nin ikinci korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonu, korona virüse yakalanan Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’nin ikinci test sonuçlarının da pozitif çıktığını olarak sonuçlandığını açıkladı. Liverpool ve Arsenal’de forma giyen ikili, bu hafta sonu oynanacak olan lig maçlarında görev alamayacak.
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