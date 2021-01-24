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Saklandığı spor kulübünden dünya şampiyonu olarak çıktı

Kastamonu’da okul bahçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada saklanmak için girdiği spor kulübünde Muay Thai ile tanışan genç sporcu, geride bıraktığı 2 yılın ardından hem 18 kilo vererek sağlığına kavuştu hem de dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Spor 24.01.2021, 10:32
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Saklandığı spor kulübünden dünya şampiyonu olarak çıktı

Kastamonu’da okul bahçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada saklanmak için girdiği spor kulübünde Muay Thai ile tanışan genç sporcu, geride bıraktığı 2 yılın ardından hem 18 kilo vererek sağlığına kavuştu hem de dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kastamonu’da 2 yıl önce arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynarken saklanmak için spor salonuna giren Yiğitşah Bulut, burada antrenman yapan sporcular ile tanıştı. Bir süre sporcuları izleyen Yiğitşah, bu sırada Antrenör Erdal Elizade ile tanıştı. Antrenör Elizade’nin antrenmanlara gelme tavsiyesinde bulunduğu Yiğitşah Bulut, Muay Thai ile Wushu sporuna başladı. İlk olarak Wushu branşında Türkiye şampiyonu olan Bulut, ardından Muay Thai’de ringlere çıktı. Muay Thai’de de Türkiye şampiyonluğu elde eden Yiğitşah Bulut, son olarak Antalya’da IFMA-Uluslararası Muay-Thai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve 65 ülkeden 850 sporcunun katıldığı Gençler Dünya Muay-Thai Şampiyonası’nda 54 kiloda dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca spora başladığında fazla kiloları da olan Yiğitşah, yaptığı spor sayesinde 18 kiloda vererek sağlığına kavuştu.

Pandemi döneminde de antrenmanlarına devam eden başarılı sporcu, bu yıl yapılması planlanan Avrupa şampiyonasında derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğitşah Bulut: "Hem 18 kilo verdim hem de dünya şampiyonu oldum"

İki yıl önce başladığı Muay Thai sporu sayesinde fazla kilolarından kurtulduğunu söyleyen Yiğitşah Bulut, "Spora başlayınca 18 kilo verdim. Yaklaşık 2 yıldır bu sporla uğraşıyorum. 2019 yılında 54 kiloda dünya şampiyonu oldum. İleride de inşallah olimpiyatlara katılıp birinci olmak istiyorum, bu sayede de bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

"Şampiyonluklarım var"

Spora nasıl başladığını da anlatan Bulut, "Saklambaç oynarken şu anda bulunduğum spor kulübüne saklanmıştım. Erdal hocam da beni gördü ve bana burada ne yaptığımı sordu. Konuştuktan sonra bana antrenmanlara gelmemi söyledi. Bende, ’tamam’ diyerek antrenmanlara geldim. Hem sağlığım için hem de kilom için spor yapmak çok iyi oldu. Spora başladıktan iki sene sonra da dünya şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonluklarım var, bunun gibi başarılar elde etmeye devam ediyorum" diye konuştu.

Erdal Elizade: “Yiğitşah, hem dünya şampiyonu oldu hem de 18 kilo vererek sağlığına kavuştu”

Yiğitşah’ın iki sene önce fazla kiloları olduğunu aktaran Antrenör Erdal Elizade ise sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisini gördüğümüzde, bu yaştaki bir çocuğun nasıl böyle bir kiloya sahip olduğunu düşünerek özen göstermeye başladım. Yiğitşah ile antrenmanlara başladık. Acılı, iyi, kötü günlerimiz oldu. Kendisi ilk katıldığı şampiyonada Türkiye şampiyonu olmuştur, Wushu Kung Fu branşında. Ondan sonraki dönemde kendisini Muay Thai maçına götürdüm. Muay Thai’de de ilk yılı olmasına rağmen yine Türkiye şampiyonu oldu. Kendisi şu ana kadar Kastamonu’muza üç Türkiye şampiyonluğu kazandırdı. Üç kez de Türkiye üçüncüsü olmuştur. En son çıktığı maçta dünya şampiyonasına kota kazanarak katıldı. Dünya şampiyonasında da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiştir."

Elizade, Yiğitşah’a ağır idmanlar yaptırdıklarını ifade ederek, "Sabah akşam çift idman yaptık. Pazar günleri de dinlenme verdik. O da bizim emeğimizi yerde koymadı, dünya şampiyonu oldu. Madalyayı Kastamonu’ya getirdi. Ayrıca Yiğitşah bu dönemde de 18 kilo verdi. Hep beraber el ele vererek başarılı bir sürece imza atmış olduk" şeklinde konuştu.
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