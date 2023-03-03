Şakir Özkayımoğlu: “Yeni transferlerden verim alamadık”

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, Boluspor maçının ardından 96 gün sonra taraftarlarıyla buluştuklarını ifade ederek, “96 gün sonra taraftarımızla buluştuk ve muhteşemdi. Onlar Türkiye’nin en iyisi, hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe, konuk ettiği Boluspor’la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleyi beğendiğini söyleyerek, “Oyuncularımız maç 1-0’e geldikten sonra muhteşem yürek ortaya koydu” dedi.

Yeni transferlerinden bugün verim alamadıklarını söyleyen Özkayımoğlu, “96 gün sonra taraftarımızla buluştuk ve muhteşemdi. Onlar Türkiye’nin en iyisi hepsine teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki galibiyetle evlerimize dönelim. Evimizde puan kaybetmek üzücü. Fakat maçın sevindirici olayı ise 1-0’dan sonra oyuncularım yüreklerini ortaya koydu. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun hakimiyetini elimize aldık. Bugün galip gelerek taraftarımızı mutlu edebilirdik ama olmadı. Oyuncularımızın mücadelesinden son derece memnunuz. Yeni transferlerimizden istediğimiz verimi maalesef bugün alamadık. Önümüzde Altınordu ile oynayacağımız İzmir derbisi var. Maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.