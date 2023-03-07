Şakir Özkayımoğlu: “Oyuncularımız çok çalışıyor”

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, Altınordu maçına galibiyet için geldiklerini ifade ederek, “İlk yarı oyunun tamamen hakimiydik, 4 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Göztepe, konuk olduğu Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, mutlu olduklarını söyleyerek, “Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımız çok çalışıyor” dedi.

Altınordu derbisinin önemli bir maç olduğunu söyleyen Özkayımoğlu, “Buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarı oyunun tamamen hakimiydik, 4 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Rakibimiz Altınordu şut denemeleri vardı ve yüzde yüzlük pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıda Altınordu taktiksel değişikliğe gitti. Biz de topu onlara bıraktık. Zaten bu ligin çok az gol yiyen ve en iyi savunma yapan takımıyız. Pozisyon vermedik. Bir tek Ahmet İlhan’ın karambolü sonucu oluşan atak var o da net değildi. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımız çok çalışıyor” diye konuştu.