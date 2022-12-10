Şakir Özkayımoğlu: “İhtiyacımız olan 3 puanı kazandık”

Manisa FK’yı 1-0 mağlup eden Göztepe’nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, ihtiyaçları olan 3 puanı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK’yı konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Özkayımoğlu, “İzmir’e verilen cezanın ardından böyle bir galibiyete şiddetle ihtiyacımız vardı. Geçen hafta Adana’da kazanamadık. Manisa FK çok komplike bir takım, çok doğru işler yapıyorlar. Levent hocanın hamlelerine karşılık vermeye çalıştık. Biz merkezi kapattığımız için oyunu kanatlara yönlendirdiler. Biz de oraya gerekli tedbiri aldık. 1-0 biten maçta 51. dakikada boş kaleye golü atsak 2-0’la çok rahatlayacaktık” dedi.

Maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ancak taraftarı yanlarında olmadığı için buruk olduklarını belirten Özkayımoğlu, “Onları hissettik. Onların yokluğu bizim için negatif bir durum. İhtiyacımız olan 3 puanı kazandık. Şanlı Göztepe taraftarına teşekkür ediyoruz. Zor günlerden geçtik” diye konuştu.