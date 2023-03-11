Şakir Özkayımoğlu: “Futbolun adaleti yok”

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, Pendikspor maçının ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Çocuklarla gurur duyuyorum. Sahada çok doğru işler yaptılar” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Göztepe, konuk ettiği Pendikspor’la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleyi beğendiğini söyleyerek, “Tüm oyuncularımızla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyoruz. Biz camia olarak dimdik ayaktayız” dedi.

Futbolun adaleti olmadığını söyleyen Özkayımoğlu, “Çocuklarla gurur duyuyorum. Yaptıkları çok doğru işler vardı sahada. Futbolun adaleti olmuyor. Ngalina bugün gol krallığına da oynayabilirdi. İkinci yarı sakatlığı olmasına rağmen oynadı. Rakibin oyuna sonradan giren çok kaliteli oyuncuları var. 90. dakikada şanssız bir gol yedik. Pendikspor 1 puana bayram etti. Çok üzüldük soyunma odasında özellikle oyuncuların morali çok bozuk. Tüm oyuncularımızla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyoruz. Biz camia olarak dimdik ayaktayız. Pendikspor’a maç boyu net pozisyon vermedik. Buldukları ilk pozisyonda 90. dakikada geldi ve gol oldu. Çok üzüldük” diye konuştu.