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Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor-Bağbaşı maçında konuk ekibin kalecisi Oğuzhan'ı omzundan arı soktu. Oyuncunun aniden oyunu bırakması sebebiyle ne olduğu anlaşılmadı. Arı soktuğunu ifade eden kaleci için maç durduruldu.
Spor 01.11.2021, 12:15
Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor, sezonun ilk maçında Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor'u konuk etti. Karşılaşmada çok ilginç bir olay gerçekleşti.
ARI SOKTU
Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı maçın 11. dakikasında arı soktu. Maçı bırakan kalecinin omzunu tutması herkesi şaşırttı. Hakeme arı soktuğunu ifade eden kaleci, tedavi için kenara alındı. Oğuzhan maça devam etti, ancak takımını 1-0'lık yenilgiden kurtaramadı.