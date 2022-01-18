banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Kars adeta dondu!
Kars adeta dondu!
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?

Sakat omuzla Türkiye şampiyonu oldu

İzmirli milli yüzücü ve Fenerbahçe sporcusu Uygar Hephoşcan, sakat omuzla katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Yaklaşık 2 yıldır fizik tedavi gören İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Hephoşcan, gözünü olimpiyatlara dikti.

Spor 18.01.2022, 10:45
Sakat omuzla Türkiye şampiyonu oldu

İzmirli milli yüzücü ve Fenerbahçe sporcusu Uygar Hephoşcan, sakat omuzla katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Yaklaşık 2 yıldır fizik tedavi gören İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Hephoşcan, gözünü olimpiyatlara dikti.

Yüzmeye 5 yaşındayken ailesinin yönlendirmesiyle başlayan ve yeteneği fark edilen 19 yaşındaki Uygar Hephoşcan, ilk şampiyonluğunu 12 yaşındayken 50 metre kelebekte Türkiye şampiyonu olarak elde etti. Gelişimiyle dikkat çeken genç sporcu, 2019 yılında Slovenya’da düzenlenen Penguin Cup’ta 50 metre sırtüstü kategorisinde bir şampiyonluk daha yaşadı. Gösterdiği başarılar sonucunda milli takıma kadar yükselen Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Hephoşcan, 2020 yılının mart ayında yapılan milli takım seçmeleri esnasında büyük şanssızlık yaşadı. 100 metrede yüzdüğü sırada yarışın bitmesine saniyeler kala omzu çıkarak, mücadeleyi sakat tamamladı.

Hedefinden vazgeçmedi; Türkiye şampiyonluğuna ulaştı

Fizik tedavi ve elektroterapi görmeye başlayan Uygar, antrenman temposunu da bozmak zorunda kaldı. “Artık eskisi gibi olamam, yüzmeyi bırakma zamanım geldi” endişesine kapılan Uygar, ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle mücadeleden vazgeçmedi. Yeniden form tutmaya başlayan ve hedeflerine dört elle sarılan milli sporcu, 24-28 Aralık’ta Gaziantep’te yapılan Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu, 50 metre serbestte de Türkiye üçüncüsü oldu.

“Yüzmeyi hep sevdim”

Spordaki başarısını eğitim hayatına da taşıyarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı’nda eğitimini sürdüren Uygar Hephoşcan, azim ve kararlılıkla her zorluğun üstesinden gelineceğini kanıtladı. Spor yaşamında birçok dönüm noktası olduğunu söyleyen Uygar, “Yüzmeye çocuk yaşta, ailem sayesinde başladım. Suda olmayı, yüzmeyi hep çok sevdim. Ama küçükken bana, bir gün milli takıma ulaşacağımı, Türkiye dereceleri elde edeceğimi söyleseler, pek ihtimal vermezdim. Çünkü küçükken bunlar biraz uzak gelebiliyor ama hiç de öyle olmadığını kanıtladım. Yoğun ders temposunda yorulduğum oldu ama başarıya odaklanınca bunların hepsini aştım” dedi.

“Sudan çıktığımda kolumu hissetmedim”

Uygar Hephoşcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020’deki milli takım seçmelerinde beni çok korkutan, bir ara yüzme kariyerimin bittiğini düşündüğüm bir olay yaşandı. 100 metrede yarıştığım sırada, birden kolumu oynatamadığımı fark ettim. Yarışma sırasında ne olabileceğini pek düşünmüyorsunuz. Ben de o şekilde yarışmayı bitirdim. Ancak sudan çıktığımda kolumu hissetmiyordum. Ciddi bir sorun olduğunu anladım. Yapılan kontrollerde omzumun çıktığı anlaşıldı. Çok korktum, her şeyin biteceğini düşündüm. Ancak pes etmek bana yakışmazdı. Fizik tedavi ve elektroterapi derken, zorlu süreci atlattım. Ancak şu anda düzenli olarak 15 günde bir fizik tedaviye gitmeyi sürdürüyorum. Omzum hala eskisi gibi değil ancak hızla toparlamayı sürdürüyorum. Bu şekilde mücadele ettiğim yarışmada Türkiye şampiyonu olmak da benim için tarifsiz bir mutluluk oldu.”

“İstediğim bölümde okuyorum”

Yabancı dilini geliştirmek istediğini ve İEÜ’de istediği bölümde okuduğunu dile getiren Uygar, “Spor ile birlikte eğitimi sürdürmek çok önemli. Yabancı dile hep ilgim oldu, farklı bir dili öğrenmek bana hep cazip geldi. İstediğim bölümde okuduğumu söyleyebilirim. Şu anda birinci sınıftayım. Gelecek hedeflerime ilişkin net ifadeler kullanmak istemiyorum. Ancak spor yaşamımdaki en büyük hedefim olimpiyatlarda yer almak. Daha sonrasını ise planlayacağım” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11