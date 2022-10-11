Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

İlker Püren ile yollarını ayıran Sakaryaspor, kulübün teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sakaryaspor bu kez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta!” ifadelerine yer veridi.