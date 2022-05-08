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Sakaryaspor’un Spor Toto 1. Lig serüveni

2011 yılında Play-Off finalini kazanarak 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor, daha sonra yeniden alt liglere düştü ve 10 yıl verdiği mücadele sonrası 2021-2022 sezonunun 37. haftasında şampiyonluğu garantileyerek 1. Lig özlemine son verdi. Son 10 yılda 6 sezon 2. Lig ve 4 sezon 3. Lig serüveni yaşayan yeşil-siyahlı takım yeni başarılar hedefliyor.

Spor 08.05.2022, 11:19
Sakaryaspor’un Spor Toto 1. Lig serüveni

2011 yılında Play-Off finalini kazanarak 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor, daha sonra yeniden alt liglere düştü ve 10 yıl verdiği mücadele sonrası 2021-2022 sezonunun 37. haftasında şampiyonluğu garantileyerek 1. Lig özlemine son verdi. Son 10 yılda 6 sezon 2. Lig ve 4 sezon 3. Lig serüveni yaşayan yeşil-siyahlı takım yeni başarılar hedefliyor.

Türkiye’nin köklü takımlarından Sakaryaspor, en son mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’den 2011-2012 sezonunda küme düştü. 2012-2013 sezonunda ekonomik sıkıntılarla TFF 2. Lig’de mücadele eden Sakarya temsilcisi, topladığı 21 puanla ligi son sırada bitirerek 3. Lig’e geriledi. Sakaryaspor, maddi sıkıntıların devam ettiği 2013-2014 sezonunda son maçta berabere kalarak averajla lige tutunmayı başardı. 2014-2015 sezonuna transfer yasağını kaldırarak şampiyonluk parolasıyla başlayan Sakarya temsilcisi, ligi 57 puanla 3. sırada bitirerek play-offlara katıldı. Play-off yarı finalinde rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u geçen Sakaryaspor, finalde ise Ankara Demirspor’a yenilerek 2. Lig’in kapısından döndü. Sakaryaspor, 2015-2016 sezonunda istediği sonuçları alamadı ve ligi 12. sırada bitirdi. 2016-2017 sezonunda 3. Lig’de 4. sezonuna başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligi 2. sırada bitirerek tekrar play-offlara katılma hakkı kazandı. Play-off yarı finalinde rakibi Bayrampaşa’yı eleyen Sakaryaspor, finalde karşılaştığı Diyarbekirspor’u uzatmalarda yenerek 4 sezonun ardından tekrar TFF 2. Lig’e yükseldi.

Finallerin üzülen takımı

Sakaryaspor, 2. Lig’de mücadele ettiği 5 sezon boyunca 3 final kaybederek, Spor Toto 1. Lig’in kapısından döndü. 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlayarak play-offlara katılan Sakaryaspor, çeyrek finalde Bandırmaspor, yarı finalde Gümüşhanespor’u geçti. Finalde Afjet Afyonspor’a 2-1 yenilen Sakaryaspor, 1. Lig umutlarını gelecek sezona bıraktı. 2018-2019 sezonunda kendisine 4. sırada yer bulan Sakaryaspor, play-off çeyrek ve yarı finallerinde Samsunspor ve Sarıyer’i eleyerek finale çıktı. Finalde Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilen Sakaryaspor, üst üste 2’nci kez 1. Lig’in kapısından döndü. Sakaryaspor, 2019-2020 sezonunu 5. sırada kapatarak katıldığı play-offların çeyrek finalinde Ankara Demirspor’a yenilerek elendi. 2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayan Sakarya temsilcisi, play-offlarda Silahtaroğlu Van Spor Kulübü ve Kırşehir Belediyespor’u geride bırakarak finale yükseldi. Play-off finalinde komşusu Kocaelispor’a 4-0 yenilerek 1. Lig umutlarını bir sonraki sezona bırakan Sakaryaspor, 2. Lig’de mücadele ettiği 5 sezonda 3 final kaybetti.

Ligin 13. haftasında oturduğu zirve koltuğundan şampiyonlukla kalktı

Geçmişinde Türkiye kupası bulunan ve futbol tarihine önemli oyuncular kazandıran Sakaryaspor, 2011-2012 yılında mücadele ettiği 1. Lig hasretine aradan geçen 11 yılın ardından ulaştı. 2021-2022 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Sakaryaspor, ilk 8 hafta 14 puanla kendine 7’nci sırada yer bulurken ligin 9. haftasından itibaren 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçti. Ligin 13. haftasında ise zirve koltuğuna oturan yeşil siyahlılar, 23 hafta liderliğini sürdürürken ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibinin 10 puan önüne geçerek Spor Toto 1. Lig’e çıkmayı garantiledi. Sakaryaspor, 38. hafta ve son maçında rakibine 1-0 mağlup olarak 25 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 9 beraberlikle hanesine 84 puan yazdırdı. 75 kere rakip fileleri havalandıran yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 24 gol gördü.

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